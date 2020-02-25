ليفربول يفوز بصعوبة وست هام ويحقق إنجازين قياسيين نحو اللقب

حقّق ليفربول فوزاً عسيراً 3-2 على حساب ضيفه العنيد وست هام، اليوم الاثنين، في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأضاف ليفربول إنجازين قياسيين الى موسمه وواصل شق طريقه المفتوح نحو لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990.

افتتح الهولندي فينالدون التسجيل لليفربول في الدقيقة (9) لكن وست هام أدرك التعادل عبر المدافع الفرنسي عيسى ديوب في الدقيقة (12) ثم تقدم في النتيجة في الدقيقة (55)، قبل أن يعود ليفربول في المباراة عبر الدولي محمد صلاح في الدقيقة (68) ثم خطف السنغالي ساديو مانيه هدف الفوز في الدقيقة (81).



بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، فيما تجمد رصيد وست هام عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.



وعادل ليفربول الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الممتاز (18) والذي حققه مانشستر سيتي بين 26 آب/أغسطس و27 كانون الأول/ديسمبر 2017.



كما عادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق على ملعبه في بطولة إنكلترا (21)، والمسجل باسمه عام 1972 حين كان بقيادة المدرب بيل شانكلي، وعزّز الرقم القياسي للمباريات المتتالية على ملعبه "أنفيلد" دون هزيمة، رافعاً إياه إلى 54 مباراة (وتحديداً منذ 23 نيسان/أبريل 2017 حين سقط أمام كريستال بالاس 1-2).



المصدر: بي إن سبورت + وكالات