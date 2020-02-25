رياضة | سهيل العريفي: الجانب الإماراتي تعاون مع اتحاد الكرة قبل فرض عقوبات السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سهيل العريفي: الجانب الإماراتي تعاون مع اتحاد الكرة قبل فرض عقوبات السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري والذي أقيم بين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الماضي على علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، عن التعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم قبل فرض عقوبات المباراة.

وأكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري، أن الجانب الإماراتي تعاون مع اتحاد الكرة قبل فرض عقوبات السوبر.

وتابع العريفي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اتحاد الكرة تواصل مع اللجنة في الإمارات وحصلوا بطريقة شرعية على تسجيلات المباراة من المراقب واللجنة في أبو ظبي".

وأضاف: "متعجب من تضخيم الحدث فهناك احتكاكات ومشادات في جميع ملاعب الكرة المصرية".