رياضة | عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسلام طلخان مدير السياحة بشركة دانا للسياحة، والتي تم تكليفها بنقل لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة، لخوض لقاءالقمة 119 الذي كان من المفترض إقامته، أمس الإثنين على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري العام، عن تفاصيل رحلة لاعبي الفارس الأبيض التي تعطلت بناء على تصرحات مسئولي القلعة البيضاء.

_ مخطط الزمالك للانسحاب من القمة 119

وقال إسلام طلخان خلال تصريحات إعلامية، إن الحافلة توجهت إلى نادي مقر الأبيض في وقت مبكرا قبل بداية لقاء القمة، وبالتحديد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر أمس الإثنين، بعد حجز الحافلة بساعة تقريبا من قبل نادي الزمالك.

_ بداية الرحلة

وأشار إلى الحافلة اتخذت مسارها الطبيعي وسلكت طريق "كوبري أكتوبر" وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي للغاية، حتى طلب اللاعبين تغيير المسار لدخول "دورة المياه" بعد الوصول إلى شارع "رمسيس"، ومن ثم قام اللاعبين بالرحيل واحد تلو الآخر مستخدمين "تاكسي"، في حين عادت الحافلة مرة أخرى إلى مقر النادي، بطاقم الإداريين وعمال النادي.

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_ وصف الحافلة

وأضاف:" الحافلة من أفضل أنواع "الماركات" المشهور، وموديل عام 2019 وتم تصينه بشكل تام، كما أكد أن هناك سيارة شرطة كانت مرافقة لرحلة الزمالك وشاهدة على الواقعة".

_سبب التوقف عند البنزينة

وتابع:" طلب طاقم الزمالك الذي كان يستقل الحافلة من السائق الوقوف عند أقرب بنزينة للسماح باللاعبين دخول "دورات المياة"، ومن ثم قاموا بأمره العودة مجددا إلى مقر النادي في ميت عقبة".

جدير بالذكر أن رودا السوشيال ميديا تداولوا مقطع فيديو للاعبي الزمالك الناشئين خلال مغادرتهم لحافلة الفريق قبل التوجه لمواجهة الأهلي، بعد أن غادروا وسط وجود لرجال الأمن والذين طالبوا اللاعبين أكثر من مرة باستقلال الحافلة والذهاب لملعب اللقاء قبل أن يقرر اللاعبين العودة للمنزل وعدم الذهاب للملعب.

وقام حكم اللقاء بالغاء المباراة بعد مرور 30 دقيقة على موعدها واحتسب النتيجة لصالح الأهلي بالفوز بهدفين مقابل لاشئ وفقاً للوائح.

