رياضة | ليفربول ضد وست هام.. أول تعليق من كلوب بعد الفوز المثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ضد وست هام.. أول تعليق من كلوب بعد الفوز المثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول علي أنه واجه العديد من الصعوبات في مباراة ليفربول ضد وست هام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

تعرف علي تصريحات كلوب بعد مباراة ليفربول ضد وست هام:

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قال كلوب:"أحببت بداية المباراة حيث سجلنا هدفًا مبكرًا وكان هدفًا ماكرًا أيضًا، لكننا لم نكن جيدين في الكرات الثابتة والكرات الثانية، هم حصلوا على زخمهم وحاولنا تعديل بعض الأمور بين الشوطين ولكنهم سجلوا الهدف الثاني، تحلينا بالصبر وزدنا من ضغطنا ودفعنا بأوكسليد، الجماهير قدمت عونًا كبيرًا لنا، و عرضياتنا بدت مثل التسديدات في بعض الأحيان لشدة قوتها، هدفنا الثاني جاء من جملة رائعة والهدف الثالث جاء من ردة فعل جميلة، أجمل هدف قمنا بتسجيله تم إلغاؤه، هو الهدف الذي يمثل طريقتنا في اللعب".

وأضاف المدرب الألماني بعد مباراة ليفربول ضد وست هام:" هم كانوا أفضل منا بشكل واضح في الشوط الأول وبإمكانهم أخذ العديد من الإيجابيات من هذه المباراة، عرضياتنا لم تكن جيدة وكان يجب أن تكون جيدة وأنا أعلم أن الأولاد بإمكانهم لعبها بشكل أفضل، كان هناك شيئًا ليس على ما يرام، لم تكن مباراة جيدة لكن النقاط الثلاث القادمة هي دائمًا أصعب ثلاثة نقاط، إذا ما خسرنا الليلة لقال الجميع خسارتين متتالتين وأصبحنا تحت الضغط. سوف نقاتل من أجل الجميع والجميع سيقاتلون من أجل الجميع".

واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلا:"ما كنت لأطلب موقعًا أفضل من الذي نحن فيه لندخل المباريات القادمة ولكن لا يوجد شيء اسمه مباريات سهلة، نحن نحترم جميع الخصوم في البداية قلت أننا نريد كتابة التاريخ واللاعبون أخذوا هذا الكلام بمنتهى الجدية وهذا أمر مميز حقًا، حتى تحقق مثل هذه الأرقام المميزة فلا يمكنك تحقيق ذلك سوى بالفوز في جميع المباريات، السهلة والصعبة منها، نحن نعلم ذلك وهذا أمر مميز للغاية خصمنا التالي ينتظرنا،و سوف نكون مستعدين بنسبة 100٪، فقد رأيت الأولاد عقب المباراة وهم مستعدون للقتال من جديد، ولطالما هم مستعدون فلا داعي للقلق. ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الجاد لنقوم به".