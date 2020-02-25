رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون تدريب المارد الأحمر مغلقًا حسب تعليمات المدير الفني، من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل المواجهة القارية.

كان الأهلي، حصد فوزًا مساء أمس من أنياب الزمالك، عقب انسحاب الأخير من المباراة، واحتساب نتيجتها بصورة رسمية للمارد الأحمر، ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري العام، بدون أي هزائم.

ويستعد الأهلي لاستضافة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت 29 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.