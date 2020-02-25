رياضة | محمد صلاح يحصل علي أعلي تقييم في مباراة ليفربول ضد وست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحصل علي أعلي تقييم في مباراة ليفربول ضد وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب الفرعون المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي أعلي تقييم في مباراة ليفربول ضد وست هام التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم لاعبي ليفربول ونادي وست هام بعد نهاية المباراة حيث حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم 8.5 من 10 وهو الأعلي بين الفريقين بعد أن استطاع اللاعب الدولي المصري أن يتألق في المباراة ويسجل هدفاً.

وحقق نادي ليفربول فوزا صعبا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي وست هام لنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وبهذه النتيجة انفرد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما ظل نادي وست هام في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.