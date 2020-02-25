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نجل أبوتريكة يحرز هدفًا رائعاً في الدوري القطري تحت 23 عامًا (فيديو)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل أحمد محمد أبوتريكة نجل أسطورة النادي الأهلي هدفًا جميلًا لفريقه العربي القطري ضد الشحاينة في الدوري القطري تحت 23 عامًا.

واستلم نجل أبوتريكة الكرة من الناحية اليمنى على أطراف منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة محرزًا هدف فريقه الأول.

ويبلغ أحمد أبوتريكة من العمر 17 عامًا، وأنهى فريقه المباراة فائزاً بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

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