شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق مواجهات ربع نهائي البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الثلاثاء ، مواجهات قوية في إطار دور ربع نهائي البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التي تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تستمر حتى الخميس القادم .

و تشهد لقاءات دور الثمانية مواجهات بين كلا من ، الأهلى مع السلام العمانى و الزمالك مع السيب العمانى و كاظمة الكويتى مع العربى القطرى و الأهلى البحرينى مع البيشمركة العراقى .

تأهل الزمالك إلى دور الربع نهائي بتحقيق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول على كلا منوادى موسى الأردني 3 / 0، وغاز الجنوب العراقى 3 / 0، قبل الفوز على بنى ياس الإماراتى 3 / 1 و أخيرا السلام العمانى 3 /0 .

و حصلت الفرق المشاركة في البطولة على راحة من المباريات أمس الأحد ، حيث سقام نصف النهائي غدا الأربعاء على أن تختتم المنافسة الخميس .

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فيما تأهل فريق الأهلى إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة على صعيد المجموعة الأولى بالفوز على السيب العمانى 3 / 1 أساريا الليبى 3 /0 وخيبل اليمنى 3 / 0.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة ومصطفى دبشة وشهاب الدين أحمد ومحمد محسن ومحمد مجدى وجورج موريس وأشرف اللقانى وأحمد ضياء وإليكسندر بيتروف وإيزبيل ميسا.

وضمت قائمة الأهلى كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد ومحمد عادل وعبد الحليم فهيم وأحمد عبد العال ومحمد عبد المنعم ومحمود رءوف وجسيون دوروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب.