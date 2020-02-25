ميدو : مشهد مؤسف جدا.. يصل بنا الحال أنه يصل نادى للمباراة والنادى الآخر ميجيش

أبدي الكابتن أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق ، استيائه من عدم حضور فريق نادي الزمالك مباراة القمة مع النادي الأهلي .

وقال "ميدو" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : مشهد مؤسف جدا.. والعالم العربى كان ينتظر.. ويصل بنا الحال أنه يصل نادى للمباراة والنادى الآخر ميجيش

وأضاف : دة مش قيمة الدورى المصرى.. وشكلنا وحش جدا أمام العالم, واللي حصل النهارده وبعد فرحة السوبر زعلني الكلام ده ميصحش ومينفعش يتعمل في بلد زي مصر وبقيمة نادي الزمالك احنا اكبر من كده بكتير

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وعن عقوبات مبارة السوبر قال "ميدو" : عقوبة كهربا كبيرة وتمنيت لو كانت أقل مثل عقوبة شيكابالا، 8 مباريات أو 10 مباريات، لكن أن يتم إيقافه دور كامل فهو كثير للغاية

وأختتم : متأكد أن الجنايني واللجنة لم يتدخلوا في العقوبات من الأساس، من حق أي نادٍ أن يعترض أو يحافظ على حقوقه، لكن مشهد اليوم كان محبطا، لا يمكن أن يحدث ذلك في بلد بقيمة مصر

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