مرتضي منصور : الأهلي انسحب 5 مرات أمام الزمالك والدنيا ما قامتش زى النهاردة

أبدي المستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادي الزمالك، اندهاشه من ردود الأفعال التى صاحبت رفض الزمالك خوض مباراة القمة ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، بعد رفض نقل الفريق إلى استاد القاهرة.

وقال "منصور"خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك": مش فاهم لحد دلوقتي عماد متعب بوزه شبرين وشوبير كذلك والشيخ طه مش طايق نفسه.. الأهلي انسحب 5 مرات أمام الزمالك والدنيا ما قامتش

وأضاف : عدم ذهاب لاعبى الفريق إلى المباراة جاء لوأد فتنة كانت ستشتعل بين اللاعبين لأنهم متعصبون من أحداث مباراة كأس السوبر بالإضافة إلى أن لاعبى الأهلى أيضا "مشحونين",دي تبقى مباراة يا عمرو يا جنايني.

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وأختتم "رئيس نادي الزمالك"حديثه قائلا: أنت عندك لائحة ولو راجل طبقها ولو اتخصم نقطة من الزمالك هقطع كارنيه نقابة المحامين، إنما الحرب اللي قايمة بقالها أسبوع الأخ سيف زاهر بيقول الزمالك مطلبش ليه تأجيل المباراة من البداية،أنتوا ليه عايزين تساعدوا الأهلي، أنتوا أساءتوا ليه وبهدلتوا عياله فى المطرة

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