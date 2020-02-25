شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يرد على تصريح مزيف: الكلام ده محصلش واتقال من ١٠ سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد حازم إمام نجم الزمالك السابق، على منشور يحتوى على تصريحات حول المنافسة بين الأهلى والزمالك على الكرة المصرية، بعد عدم حضور فريق الأبيض أمس فى لقاء القمة.

حازم إمام ، نفى أحد التصريحات نسبت إليه، جاء من خلاله:"ليس هناك قطبين للكرة المصرية.. الأهلى هو القطب الأوحد، قائلاُ:"الكلام ده محصلش واتقال من 10 سنين على رفض حل مجلس إدارة الأهلي من قبل رئيس الوزراء ساعتها وكان قبلها حل مجلس إدارة الزمالك بمنتهي السهولة".



حازم إمام

يشار إلى أن اتحاد الكرة أصدر بيانا أكد فيه أسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .

وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة.

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك".

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وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.