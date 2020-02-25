شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لأتوبيس نادى الزمالك أمام محطة وقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقل رواد السوشيال ميديا "فيديو" لأتوبيس فريق نادى الزمالك، خلال توقفه أمام إحدى محطات الوقود، بينما قام لاعبو نادى الزمالك بالنزول، وسط صيحات عدد من الجماهير.





أثار الفيديو عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من خلال التساؤلات حول الفيديو، دارت حول صحته والتوقيت والمكان الذى التقط فيه، حيث لم يصل لاعبو نادى الزمالك إلى ستاد لمواجهة الأهلي في مباراة القمة.

يشار إلى أنه وصلت حافلة الزمالك إلى مقر النادى دون اللاعبين الذين غادروا الحافلة في الطريق بناء على تعليمات إدارة النادي، والتى كانت تقل لاعبين من مواليد 99 و2000 و2001، بقيادة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001

فيما غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد القاهرة عقب إعلان انتهاء مباراة القمة بانسحاب فريق الزمالك وكان طاقم التحكيم قد منح الزمالك مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء.

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وأنهى الحكم اللاتيفي مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.