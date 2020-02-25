شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «الأهلي اتبهدل في المطر.. خليتوه أضحوكة مصر النهاردة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اندهاشه مما وصفها بـ«الحرب» التي يتعرض لها نادي الزمالك.

وتساءل «منصور» في مداخلة هاتفية عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: «ماذا حدث في مصر اليوم؟ مش فاهم عماد متعب بوزه شبرين، وأحمد شوبير ما بقاش عنده بوز، والشيخ طه المؤدب المحترم مش طايق نفسه».

وتابع: «ألم ينسحب الأهلي أمام الزمالك قبل ذلك 5 مرات، لماذا لم تنقلب الدنيا يا حازم يا إمام أنت وأيمن يونس ومحمد أبوالعلا؟»، معتبرًا أنهم «زملكاوية بيحاربوا الزمالك».

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وقال «منصور»: «قضيتي باختصار الخوف على لاعبي الزمالك والأهلي من المباراة»، مرجعًا السبب إلى «هناك لاعبين تعرضوا للضرب، عايزة تخش تضرب اللي ضربوها، وفي لاعيبة في الأهلي كانت عايزة تعمل كده».

وأردف رئيس نادي الزمالك: «حميت الأولاد هنا وهنا»، وخاطل «منصور» اللجنة الخماسية: «عندك لائحة طبقها، لو اتخصم نقطة هأقطع كارنيه نقابة المحامين، أنا ما غلطتش غلطة، وهناك حرب نتعرض لها منذ أسبوع».

وتساءل «منصور»: «لماذا تريديون تزييف الحقائق؟»، قائلًا: «الأهلي مش محتاج مساعدة، انتوا أسأتوا للنادي الأهلي العظيم وبهدلتوا ولاده في المطر، وخليتوه أضحوكة مصر النهاردة وبهدلتوه في المطر».

وتعجب مرتضى منصور من رفض تأجيل المباراة، وأشار إلى رفض الأهلي من قبل خوض مباراة الجونة، لافتًا إلى أنه حينها: «ذهب الوزير المحترم أشرف صبحي إلى الخطيب وجلس معه في منزله ليستأذنه لعب المباراة وفي الآخر الأهلي مالعبهاش والمباراة اتأجلت».