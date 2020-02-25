شكرا لقرائتكم نجم الزمالك السابق: كهربا لا يستحق الإيقاف لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق الإيقاف لنهاية الموسم.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: "كهربا لا يستحق الإيقاف لنهاية الموسم من وجهة نظري، ولم يخطئ لينال كل تلك العقوبة"

أضاف: "أما بالنسبة لعبدالله جمعة فمن وجهة نظري أنه لا يستحق العقوبة وكان يحتفل فقط ولم يقصد التوجه إلى جماهير الأهلي".

Advertisements

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.