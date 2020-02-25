شكرا لقرائتكم هاني العجيزي: شيكابالا بيخافو منه في الزمالك ويشبه إبراهيم سعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد هاني العجيزي، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمود عبدالمنعم شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عاش فتى مدللا في نادي الزمالك.

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وأضاف العجيزي خلال برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عشت مع شيكابالا في قطاع الناشئين بالزمالك، وهو فتى مدلل بالزمالك منذ صغره وهناك بعض الإداريين يخشونه"

وأتم: "شيكابالا قلبه أبيض ولكن سريع الانفعال مثل إبراهيم سعيد"