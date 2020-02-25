شكرا لقرائتكم سهيل العريفي: سنطلب استضافة السوبر المصري في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري، أن اللجنة ستطلب استضافة السوبر المصري في الموسم المقبل رغم احداث السوبر الأخير.

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وتابع العريفي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "العلاقة بين البلدين أكبر من اي شيء وسنطلب تنظيم السوبر القادم بكل تأكيد".

وعن أنباء عدم رغبة الإمارات في استضافة السوبر القادم: "قابلت هذه الأنباء بالضحك"