مدير إعلام الزمالك : تغيبنا عن مباراة الأهلى لسبب قهرى..ولن نقبل النتيجة

قال "محمد الراعى" مدير الإعلام بنادى الزمالك، أن الأمطار والعطل الذى تعرضت له حافلة الفريق كانت السبب فى غياب الفريق عن مباراة الأهلى.

وتابع "الراعى" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "الزمالك" : تحركنا قبل المباراة بثلاث ساعات للوصول إلى ملعب المباراة قبل موعدها بساعة ونصف، والظروف هى التى منعتنا من الوصول إلى الملعب

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وأضاف أن الزمالك لن يقبل نتيجة مباراة الأهلى، معقبا: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية وسنتقدم بكل ما يثبت أن الغياب عن المباراة كان لظروف قهرية وليس عن عمد

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