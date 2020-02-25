أكد المستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادى الزمالك، أن كل شيء محسوب بالورقة والقلم، وفريق الزمالك لن يحصل على عقوبات، ولن يتم خصم نقاط من رصيده بالدوري.
وتابع "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : عدم ذهاب لاعبى الفريق إلى المباراة جاء لوأد فتنة كانت ستشتعل بين اللاعبين لأنهم متعصبون من أحداث مباراة كأس السوبر التى أقيمت الخميس الماضى وفاز بها الزمالك بركلات الترجيح، بالإضافة إلى أن لاعبى الأهلى أيضا "مشحونين".
وأضاف : إذا خصمت نقطة واحدة من الزمالك سأعتزل المحاماة وأستقيل من مجلس النواب وأرحل عن رئاسة نادي الزمالك وأغادر مصر، لاعبي الأهلى محترمين حتى تم عفرتت المباراة
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كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: لو اتخصم نقطة واحدة من "الزمالك" سأعتزل المحاماة ومجلس النواب وسأغادر مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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