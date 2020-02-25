"شهادة تنسف ادعاء الزمالك في أحقية إعادة المباراة "..مدير شركة حافلة الزمالك : الحافلة لم تتعرض لأى عطل كما يتم الترويج له

قال "إسلام طلخان" مدير شركة حافلة نادي الزمالك، إنه تم حجز الأتوبيس من الشركة فى تمام الثالثة عصر اليوم والأتوبيس توجه للنادي لنادي الزمالك في الساعة الرابعة والنصف عصرا لنقل الفريق لملعب المباراة.

وتابع "طلخان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" والمذاع عبر فضائية "الحدث" : الأتوبيس اتخذ مساره نحو ستاد القاهرة بشكل طبيعي على كوبري أكتوبر، وتم إيقاف الاتوبيس في بنزينة لدخول لاعبي الزمالك الحمام وذلك بناء على طلب اللاعبين.

وأضاف : لاعبي الزمالك ظلوا فى البنزينة لوقت طويل وبعد ذلك استقل اللاعبون سيارات الأجرة وذهبوا لمنازلهم وعاد الأتوبيس مع العمال الإداريين إلى نادي الزمالك .

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وأختتم"مدير شركة حافلة نادي الزمالك"حديثه قائلا: كان هناك عربات أمن كانت تؤمن الفريق ولم يكن هناك مشكلة في الأتوبيس ولم يتعطل الأتوبيس على الإطلاق وكشف أن الأتوبيس جديد وكان مراقبة بـ الـ gbs"،وما تم منذ خروج الاتوبيس من الشركة حتى عاد إلى نادى الزمالك مسجل.

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