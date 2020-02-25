تفاصيل بيان النادي الأهلي عن مباراة القمة: «منع اللاعبين والإداريين من الحديث عن المباراة»

أكد الكابتن "سيد عبد الحفيظ"، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر قرارًا للجهاز الفني واللاعبين بعدم الحديث عن مباراة الزمالك.

وتابع "عبد الحفيظ" خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة : أبلغت جميع اللاعبين والجهاز الفني، بقرار رئيس النادي الأهلي، بعدم الحديث عن اللقاء

وأضاف : مباراة صن داونز مهمة للغاية، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز والعودة من بيروتوريا والفريق في حوزته بطاقة التأهل لنصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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وعن موعد عودة "رمضان صبحي" قال الكابتن "سيد عبد الحفيظ": اللاعب جاهز طبيا لمواجهة صن داونز وسيتواجد معنا في المباراة .

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