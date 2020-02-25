قرار عاجل من الخطيب بعد انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي

كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي عن اصدار محمود الخطيب، مجلس إدارة النادي الأهلي فرمان بشأن مباراة الاهلي والزمالك في القمة 119 وفقا لصدى البلد .
وألغى الحكم الليتواني لمباراة الأهلي والزمالك مباراة القمة التي كان من المقرر ان تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري الممتاز.
وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة انطلاق المباراة وذلك لاطلاق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك
ومن جانبه أصدر محمود الخطيب فرمانا بعدم الحديث عن مباراة الزمالك التي تم إلغاؤها اليوم الاثنين سواء من قريب أو من بعيد.
وأخطر محمود الخطيب الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بعدم التحدث عن مواجهة الزمالك وغلق صفحتها تمامًا والتركيز على مباراة صن داونز المقبلة.
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