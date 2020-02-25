الأهلي: غاية الأبطال ليس تحقيق الأرقام القياسية بل العمل على تحطيمها

“غاية الأبطال ليس تحقيق الأرقام القياسية بل العمل على تحطيمها واليوم نحصد الفوز الـ16 على التوالي ولا يتبقى سوى فوز لمعادلة أفضل بداية في تاريخ فريقنا بالدوري” هذه هي الجملة التي علق بها النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عقب انسحاب الزمالك اليوم من مباراة القمة والتي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة اليوم، وعدم وصول أتوبيس الأبيض إلى الاستاد.

حيث وصلت حافلة الزمالك إلى مقر استاد القاهرة من دون اللاعبين والذين غادروا الحافلة في الطريق بناء على تعليمات من إدارة النادي، وكانت المباراة قد تم تأجيلها لمدة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي والذي كان محددا بالسابعة والنصف مساء.