ليفربول يحقق فوزا صعبا امام وست هام اليوم

استطاع فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح من تحقيق فوزا صعبا ضمن ختام مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ضيفه وست هام والتي انتهت بنتيجة 3-2، والتي اقيمت مساء الإثنين على ملعب “أنفيلد”.

حيث تقدم ليفربول بالدقيقة التاسعة عن طريق رأسية عن طريق النجم الهولندي جورجينهو فينالدوم،واستطاع وست هام التعادل بالدقيقة 11 من زمن المباراة.

في الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 54 سدد الهدف الثاني له عن طريق الاسباني بابلو فلورانس، ولكن النجم محمد صلاح استطاع تسديد كرة فى الدقيقة 68، وبعدها حققق هدف التقدم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 81 من عرضية مميز للمتألق أرنولد.

بهذه النتيجة وصل ليفربول إلى النقطة 79 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، بينما يحتل وست هام في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة