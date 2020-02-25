شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حجازى عن أحداث مباراة الأهلى والزمالك: فى أسبوع واحد حصل مصيبتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الرياضي، إبراهيم حجازي، أن أحداث مباراة القمة بين الأهلى والزمالك تؤكد عدم تحلى قيادات الأندية بالمسئولية، قائلا:"فى أسبوع واحد حصل مصيبتين فى الرياضة الانسحاب كارثة كبيرة واستهانة فى لـ100 مليون مصرى استخفاف بملايين المصريين".

تابع إبراهيم حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع عبر فضائية CBC، أن الأمر ليس هين والإدارة مسئولية، كما أن كرة القدم تهم الشعوب والحدث الذى يفرح شعباً كاملاً هو أمن قومي، وما حدث ينذر بحدوث مشاكل كبيرة.

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وأكمل الناقد الرياضي، أن ما حدث نسف أشياء كثيرة فى اعراف الرياضة وهو موقف محزن، موضحاً أن كرة القدم فى مصر منظومتها فاشلة ومصر قوية كروية عالمية لأننا لدينا المواهب، ونحن دولة أرضها تخرج المواهب، متسائلاً:"أين نذهب ولا يمكن المضى بمبدأ يا فيها يا اخفيها وما حدث اليوم مؤسف للغاية".

وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلى والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.