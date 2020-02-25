عبدالناصر محمد: ما حدث عار على الكرة المصرية وسبة فى جبين من أخرج هذه المسرحية

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أضاف مدير الكرة بإنبى أن المشهد الذى شاهده الجميع سيكون سُبه فى جبين من أخرج هذه المسرحية الهزلية، قائلاً: "ليس من الذكاء الاستخفاف بعقول البشر وتحدى قرارات انضباطية طبيعية تحدث من تكرار الأخطاء المحتملة والواردة من عناصر اللعبة"، متابعًا: "واول هذه الأمور السباب الجماعى للجماهير".
وكان الحكم اللاتيفى قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.
وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.
وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الزمالك العديد من اللقاءات على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة.
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