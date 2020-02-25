شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: الأبيض خاف من الهزيمة أمام الأهلي والانسحاب خلى منظره "وحش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن النادى الأبيض رفض خوض مباراة القمة اليوم أمام الأهلي خوفا من تلقي الهزيمة وضياع فرحة الفوز بالسوبر.

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تليفزيوينية: "ما حدث في مباراة القمة أمر مؤسف للكرة المصرية وخلى منظر الزمالك وحش"، مضيفا: "الزمالك يمتلك 30 لاعبا في قائمته.. كان يجب الدفع بالبدلاء وخوض المباراة".