شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: "لما كان حد بينسحب فى الشارع بنقوله خليك راجل وكمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد محمد أبو العلا لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، قرار انسحاب الفريق الأبيض من مواجهة الأهلى فى المباراة التى كان من المقرر اقامتها أمس الاثنين على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

قال أبو العلا خلال تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت": "موضوع الانسحاب انتهى من عالم كرة القدم منذ زمن بعيد، وما حدث فى مباراة قمة الدورى لا يليق باسم مصر، وزمان لما كنا بنلعب فى الشارع وحد يحب ينسحب بنقول له خليك راجل وكمل".

وكان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا أنه وفقا لما حدث بعدم حضور فريق الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلى بالدورى، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلى والحكام إلى الاستاد .

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أضاف مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم اقامة اللقاء .

وأصدر اتحاد الكرة بيانا اكد فيه على اسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .

وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة .

وعلق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك"، مضيفًا أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.