شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وليد صلاح الدين: "كرة القدم فى العالم كله صناعة واستثمار.. واحنا هواة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد صلاح الدين نجم نادى الأهلى السابق، إنه ستحدث مشاكل كثيرة إذا لم نغير ثقافتنا، ولم نعرف الفرق بين الهواية والاحتراف في كرة القدم، مردفاً:"احنا حتى هذه اللحظة بنلعب كرة القدم، كلعبة، هواة، بالرغم أن اللاعيبة والمدربين يتقاضوا ملايين الدولارات".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أننا لو عرفنا أن كرة القدم في العالم كله صناعة واستثمار يدر ملايين الدولارات على الدولة ومصدر من مصادر الدخل فى دول كثيرة، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن يحصل الفريق على كل البطولات.

وتابع وليد صلاح الدين: "للأسف كل اللى بيمشى الأندية السوشيال ميديا، ولاد صغيرين في السن بيضغطوا على مجلس الإدارة، وبعدين يضطر ياخد قرارات ممكن تبقى غير احترافية، وبالتالي السوشيال ميديا هو اللى بيتحكم في كرة القدم المصرية".

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وكان الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، أطلق صافرته معلنًا انتهاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، لعدم حضور لاعبي الفريق الأبيض.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات، ومن المتوقع أن تكون النتيجة 2/0 لصالح الأحمر.