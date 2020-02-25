شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف كواليس حضور الخطيب للقمة وما قاله لاعبو الأهلى عن غياب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "كاميرا الخليج 365" كواليس حديث لاعبى الأهلى عن غياب نظرائهم في الزمالك عن مباراة القمة 119 فضلا عن حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء للقاء.

وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى بسبب عدم حضور لاعبى الفريق الأبيض.

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وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.