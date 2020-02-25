هاني العجيزي: عبد الله جمعه محتاج قلمين على وشه عشان يفوق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني العجيزي، نجم النادي الأهلي السابق، عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثار الفتنة بين لاعبي الفريقين.

وأضاف العجيزي في تصريحات تليفزيونية : "عبد الله جمعه محتاج يضرب قلمين على وشه عشان يفوق".

وتابع : "كنا نمتنى مشاهدة لقاء قمة بين الطرفين دون تلك الأحداث".

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد فيه أسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .

وأضاف هاني العجيزي ، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عاش فتى مدللا في النادي، مضيفاً "عشت مع شيكابالا في قطاع الناشئين بالزمالك، وهو فتى مدلل بالزمالك منذ صغره وهناك بعض الإداريين يخشونه".

وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة.

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك".

وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.