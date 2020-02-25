شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: لا يهم الأهلى خصم نقاط من الزمالك لأنه لا ينافس على المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أن الفريق الأحمر لا يهتم بخصم نقاط من نظيره الزمالك، بعد الانسحاب من المواجهة التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقال القيعى فى تصريحاته عبر شاشة "الأهلى": "الأحمر غير مهتم بخصم نقاط من الزمالك، خاصة أن المارد الأحمر متصدر الدورى ولا ينافسه أى فريق بالدورى، لكن من سيهتم بخصم النقاط من الابيض هم الفرق التى تنافس على المركز الثانى فى جدول الدورى، وفى حالة تقاعس اتحاد الكرة عن تطبيق اللوائح والقوانين ستجد اعتراضات صارخة من تلك الفرق التى تطالب بحقوقها".

وتابع مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أنه كان من الواضح رغبة الزمالك فى عدم خوض المباراة والانسحاب من مواجهة المارد الأحمر، خاصة أن الأمن كان يقوم بتسهيل الطريق أمام الحافلة، لكن كانت هناك رغبة واضحة فى عدم الوصول، والديل الوقوف أكثر من مرة فى الطريق والادعاء بحدوث عطل فى الحافلة، وهو ما نفاه مسئول شركة السياحة المسئولة عن الحافلة.

وكان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا أنه وفقا لما حدث اليوم وعدم حضور فريق الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلى بالدورى، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلى والحكام إلى الاستاد.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم اقامة اللقاء.

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وأصدر اتحاد الكرة بيانا اكد فيه على اسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب.

وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة.

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك".

وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.