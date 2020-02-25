فاروق جعفر: كارتيرون وراء تفوق الزمالك فى الفترة الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك، تفوق الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى نجح فى ثبات تشكيل الفريق الأبيض، ووضع بصمته مع الفريق الأبيض. وقال جعفر فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "اللى خلى الزمالك يتفوق قراءة المدرب للمنافس وادارته للمباراة زى ما هو عايز، بحيث يبدأ المباراة بشكل كويس سواء دفاعيا أو هجوميا وبعدين يقدم مستوى افضل فى الشوط الثاني". وأوضح: كارتيرون بدأ يطور فى أداء لاعبى الزمالك، والفريق مكنش يعرف يلعب على المرتدة، ومكنش فيه ربط من نص الملعب وعلى رأسهم فرجانى ساسى، ودلوقتى بقى ينسجم وظهرت خطورة أشرف بن شرقى من الأطراف وأصبح مؤثرا مع الفريق". وأضاف جعفر: "أحمد سيد زيزو بدأ كويس من حيث السرعات على الأطراف والتحول من الدفاع للهجوم، وعلى مستوى أداء الدور الدفاعى أيضا". Advertisements

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا أكد فيه أسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب . وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة. وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك". وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.

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