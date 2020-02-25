شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة مغادرة الأهلي استاد القاهرة بعد انسحاب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت "كاميرا سوبر كورة" لحظة مغادرة لاعبى الأهلى استاد القاهرة بعد انسحاب الزمالك عن مباراة القمة 119، وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى بسبب عدم حضور لاعبى الفريق الأبيض.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.

وكان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا أنه وفقا لما حدث اليوم وعدم حضور فريق الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلى بالدورى، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة. وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلى والحكام إلى الاستاد. وأضاف مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم اقامة اللقاء. Advertisements وأصدر اتحاد الكرة بيانا اكد فيه على اسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب. وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة. وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك". وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.

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