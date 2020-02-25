شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: اتحاد الكرة لم يتعظ من التدخل الألهى لإلغاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العناية الالهية تدخلت في الوقت المناسب بهطول الأمطار بشدة قبل مباراة القمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع طارق يحيي في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" على الرغم من هطول الأمطار بشدة وهذا التدخل الالهي إلا أن عمرو الجنايني لم يتعظ وأصر على عدم تأجيل المباراة".

واستشهد مرتضى منصور بواقعة جينراسيون فوت السنغالي، مؤكداً أن قرار إعادة مباراة الزمالك أمامه تم الاستناد خلاله لإقامة مباريات أخرى في القاهرة في نفس اليوم، في الوقت الذي تم إلغاء 3 مباريات اليوم بدوري الدرجة الثانية بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاصمة.