شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العجيزي: الانسحاب عادة الزمالك.. ومستحيل يحصل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى العجيزى، نجم النادى الأهلى السابق، أنه لا يوجد أى مبرر لانسحاب نادى الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة بالدورى. وأضاف العجيزى فى تصريحات تليفزيونية: "مش لاقى أى مبرر لانسحاب الزمالك، أنت كسبت السوبر، وكل العوامل متاحة أمامك".

وتابع العجيزى: "هل من الممكن أن ينسحب الأهلى؟، لم نشاهد هذا المنظر من قبل".

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد فيه أسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .

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وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الامن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة .

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك".

وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.