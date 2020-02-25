شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أتحدى أن تُخصم نقطة واحدة من الزمالك.. ووزير الرياضة تجاهلنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اندهشاه من الحرب التي شنها الجميع على النادي، على حد وصفه، عقب تغيب الفريق الأبيض عن لقاء القمة أمام الأهلي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" أن عدد كبير من الاعلاميين والمحللين جميعهم شنوا الحرب على الزمالك خلال ظهورهم على الشاشة اليوم، على الرغم من أن الأهلي انسحب في 5 مرات سابقة أمام الزمالك".

وأضاف:" لن يجرؤ أحد على خصم نقطة واحدة من الزمالك وسأرفض أي قرار يتخذه عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري".