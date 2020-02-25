مرتضى منصور: أتحدى أن تُخصم نقطة واحدة من الزمالك.. ووزير الرياضة تجاهلنى"

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وأضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" أن عدد كبير من الاعلاميين والمحللين جميعهم شنوا الحرب على الزمالك خلال ظهورهم على الشاشة اليوم، على الرغم من أن الأهلي انسحب في 5 مرات سابقة أمام الزمالك".
وأضاف:" لن يجرؤ أحد على خصم نقطة واحدة من الزمالك وسأرفض أي قرار يتخذه عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري".
وانتقد رئيس نادي الزمالك تجاهله من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد مباراة القمة.
قال مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المحترم اللي معملهاش معايا انا لما الأهلي قال مش هلعب ماتش الجونة راح للخطيب بيته وقاله الدولة بتقولك العب وقال مش هروح ومعملش كده معايا ، هو حلال عليك وحرام عليا، ما تفهمني يا شيخ طه يا بتاع الدين وقال الله وقال رسول ما تفهمي يا متعب يللي الأهلي طردك، ده الوزير راحلك لحد بيتك استاذنك وقلت له لا وأجلت له الماتش يا عمر يا جنايني يا زملكاوي يللي المصايب مبتجيش غير من الزملكاوية.. هو الماتش ده ماتش نهائي كأس العالم؟.. ده ماتش دوري ومتأجل من الأسبوع الرابع".
شدد: أطالب وزير الرياضة احضار الفريقين ويؤكد أنهم فريقين مصريين واخوات واللاعبين يصفوا الاحتقان ما بينهم وبعدها يلعبوا مباراة القمة، هو انت يا عمر يا جنايني لو فيه شوية إحساس لما شفت المطرة من عند ربنا اجل الماتش ده قدر ربنا، وانا خايف علي بلدي ودعا ربه اني مغلوب فانتصر، انتوا عايزين تحاربوا ربنا، اللي حصل النهاردة من ربنا بيديكم درس ان البشر لا قيمة لهم وفيه ربنا".
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