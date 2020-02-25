شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تستند لفيديو جديد يدين عبد الله جمعة فى أحداث السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة الأهلى، مقطع فيديو تم تصويره من مدرجات استاد محمد بن زايد، فى الإمارات، الذى استضاف مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المحلى، الخميس الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح وتتويجه باللقب، وشهدت أحداث شغب بين لاعبى الفريقين.

مقطع الفيديو الذى عرضه برنامج "ملك وكتابة" عبر شاشة الأهلى، كشف توجه عبد الله جمعة لاعب الزمالك لجمهور الأهلى عقب التتويج بلقب السوبر لاستفزازهم، ثم حدث الاشتباك مع لاعبى الأحمر الذين كانوا متواجدين فى وسط الملعب، الأمر الذى يدل على أن عبد الله جمعة هو من أشعل الشرارة فى الملعب وليس محمود كهربا كما جاء فى حيثيات عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق.

كما عرض البرنامج الخطاب الرسمى الذى سبق وأرسله مسئولى الأهلى لاتحاد الكرة بتاريخ 29 يوليو 2019 من أجل اخطارهم بلائحة المسابقة بشكل رسمى، إلا أن مسئولى الجبلاية لم يستجيبوا للطلب ولم يخطروا الأهلى باللائحة.

وانتقد عدلى القيعى وإبراهيم المنيسى مقدما البرنامج، الازدواجية فى توقيع العقوبات، وعدم الاستناد لأدلة واضحة، خاصة وأن عقوبة محمود شيكابالا لاعب الزمالك جاءت بإيقافه 8 مواجهات رغم الاشارة الفاضحة التى ارتكبها، وتم الاستناد إلى إنه استفز من جماهير الأهلى، وفى نفس الوقت تم ايقاف كهربا لنهاية الموسم دون الاستناد لنفس العذر، وهو تعرضه لضغط عصبى بعد هجوم الجماهير واللاعبين عليه منذ دخوله أرض الملعب.

وكان الأهلى أكد فى بيانه الصادر أول أمس أنه لم يتسلم لائحة الانضباط للموسم للجاري، وجاء بيان الأهلى ردًا على العقوبات التى وقعت من لجنة الانضباط بعد أحداث مباراة السوبر كالتالى: