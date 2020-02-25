شكرا لقرائتكم خبر عن "الزمالك فلسع"..اعرف أراء الأهلاوية بعد انسحاب الزمالك على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خسارة الأهلى للقب السوبر المحلى أمام الزمالك فى الإمارات، بركلات الترجيح، و"تحفيل" جماهير الأبيض على جماهير الأحمر، على مدار الأيام السابقة، أنقلبت الأمور رأسا على عقب، بعد قرار النادى الزمالك بالانسحاب من قمة الدورى أمام الأهلى.

سادت حالة من الصدمة لجماهير الكرة المصرية، حيث عبروا عن أرائهم من خلال هاشتاجات تصدرت قائمة الأكثر تداولا على تويتر، حيث تحدثت إحدى المغردات عن غياب فريق نادى الزمالك اليوم ، قائلة :"هي الظروف القهرية دي كانت علي الاتوبيس بتاعكم بس.. يعني الأهلي لا.. الحكام لا.. الإعلام والصحافة لا.. الأمن لا.. مراقب المباراة لا.. كفاية مسخرة".





وغرد آخر:" ليثبت النادي الأهلي يوماً تلو الآخر أنه لولا وجُوده في الدوري المصري لما أصبح هناك شيء يدعي بالدوري المصري، لا وجود للكرة فى مصر فقط هناك النادى الأهلى المصري".





وهاجمت هاجر انسحاب نادى الزمالك قائلة:" كابتن عماد متعب رداً على كابتن أيمن يونس لما قال تأخير الزمالك سبب قهري قاله لأ مش قهري ولو الترجي إللي ماتشه النهارده مش الأهلي كان الزمالك راح قبل الماتش بساعتين حتى لو فيه تلج فمحدش يقول أسباب قهرية".





وقال هدهد الأهلاوية على تويتر، إنه لابد التركيز الأن على مباراة صن داونز، قائلة: "أخذنا ثلاث نقاط دون تعب أو مجهود؛ تصدرنا الدوري بالعلامة الكاملة، نركز الآن على المباراة القادمة ونستغل حماس اللاعبين جميعًا، ونركز على مباراة صن داونز، ضاربين بعرض الحائط كل المهازل التي تحدث الآن".

يشار إلى أنه وصلت حافلة الزمالك إلى مقر النادى دون اللاعبين الذين غادروا الحافلة في الطريق بناء على تعليمات إدارة النادي، والتى كانت تقل لاعبين من مواليد 99 و2000 و2001، بقيادة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001.

Advertisements

فيما غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل استاد القاهرة عقب إعلان انتهاء مباراة القمة بانسحاب فريق الزمالك وكان طاقم التحكيم قد منح الزمالك مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قرر خوض مران بدنى خفيف على ملعب استاد القاهرة، بعد إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بعدم حضور الأبيض.

وأى الحكم اللاتيفي مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.