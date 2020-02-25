شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي انسحب 5 مرات والدنيا ما قامتش زى النهاردة والان مع تفاصيل الخبر
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذى يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك: "مندهش ومستعجب إيه الحرب دي.. إيه اللى حصل فى ماتش النهاردة؟ مش فاهم لحد دلوقتي عماد متعب بوزه شبرين وشوبير كذلك والشيخ طه مش طايق نفسه.. هو الأهلي مش انسحب 5 مرات أمام الزمالك والدنيا ما قامتش، يا حازم إمام أنت وأيمن يونس ويا محمد أبو العلا يا زملكاوية يللي بتحاربوا الزمالك".
وتابع: "قضيتي باختصار خايف على ولادنا لاعبي الأهلي والزمالك، فيه لاعيبة انضربت عايزة تخش تضرب اللى ضربوها وفيه لعيبة في الأهلي كانت عايزة تعمل كدة.. دي تبقى مباراة يا عمرو يا جنايني؟".
وأكمل: "أنت عندك لائحة ولو راجل طبقها ولو اتخصم نقطة من الزمالك هقطع كارنيه نقابة المحامين، إنما الحرب اللي قايمة بقالها أسبوع الأخ سيف زاهر بيقول الزمالك مطلبش ليه تأجيل المباراة من البداية، وطلع رد علينا محمد فضل وقال مش هتتأجل مبنجيش بالعند.. أنتوا ليه عايزين تساعدوا الأهلي، أنتوا أساءتوا ليه وبهدلتوا عياله فى المطرة".
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