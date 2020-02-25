شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى على تويتر: غاية الأبطال ليس تحقيق الأرقام القياسية بل العمل على تحطيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حساب النادى الأهلى على موقع تويتر، على ما حدث من نادى الزمالك في مباراة القمة، حيث عدم وصول أتوبيس الأبيض إلى الاستاد، قائلاً:"غاية الأبطال ليس تحقيق الأرقام القياسية بل العمل على تحطيمها واليوم نحصد الفوز الـ16 على التوالي ولا يتبقى سوى فوز لمعادلة أفضل بداية في تاريخ فريقنا بالدوري".





يشار إلى أن حساب النادى الأهلى كتب في منشور آخر:"غياب المنافسة أمام البطل دائمًا من الموروثات التاريخية في بطولة الدوري غياب المنافس اليوم يمنح فريقنا نقاط ليواصل تربعه على قمة الدوري بالعلامة الكاملة".

ووصلت حافلة الزمالك إلى مقر النادى دون اللاعبين الذين غادروا الحافلة في الطريق بناء على تعليمات إدارة النادي، والتى كانت تقل لاعبين من مواليد 99 و2000 و2001، بقيادة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001.

فيما غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل استاد القاهرة عقب إعلان انتهاء مباراة القمة بانسحاب فريق الزمالك وكان طاقم التحكيم قد منح الزمالك مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء.

Advertisements

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قرر خوض مران بدنى خفيف على ملعب استاد القاهرة، بعد إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بعدم حضور الأبيض.

وأى الحكم اللاتيفي مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.