بالفيديو.. صلاح يسجل ويعادل إنجاز سواريز مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحويل تأخره أمام ضيفه وست هام يونايتد إلى فوز مثير بنتيجة (3-2) في الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل الثاني لليفربول، ليرفع رصيده التهديفي إلى 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري من البطولة العريقة.

وعادل صاحب الـ27 عاما رقم الأوروجوياني لويس سواريز، هدّاف الريدز السابق ومهاجم برشلونة الحالي، بتسجيل الهدف الـ69 له في بريميرليج بقميص الريدز.

وسجل صلاح 69 هدفًا مع ليفربول في بريميرليج على مدار ثلاثة مواسم خلال 98 مباراة، بينما وصل سواريز لهذا العدد من الأهداف بعد 110 مباراة.

وارتقى "مو" إلى المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول بالدوري الإنجليزي، والذي يحتل صدارته روبي فاولر أسطورة الريدز برصيد 128 هدفا.

وساهم محمد صلاح في ثمانية أهداف خلال ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام، بعد تسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين أمام فريق المطارق.

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كما أحرز الفرعون المصري هدفه الـ13 في 13 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي في "آنفيلد"، كأكثر لاعبي بريميرليج تسجيلا للأهداف على ملعبهم هذا الموسم.

ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول في عهد بريميرليج:

1- روبي فاولر - 128 هدفا.

2- ستيفن جيرارد - 120 هدفا.

3- مايكل أوين - 118 هدفا.

4- محمد صلاح - 69 هدفا.

4- لويس سواريز - 69 هدفا.