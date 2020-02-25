مرتضى عن أحداث القمة: جعلتوا الأهلي أضحوكة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على إقامة مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز أمام الأهلي في موعدها الذي كان محددا لها، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناياني أساءت للقلعة الحمراء.

وكان الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا أعلن بعد المدة القانونية فوز الأهلي بمباراة القمة ضد الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء يوم الإثنين، بعد عدم وصول الأبيض إلى استاد القاهرة.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك" صباح الثلاثاء: "طلبنا تأجيل مباراة القمة في الدوري منذ فترة طويلة بسبب خوفي على أولادنا في الأهلي والزمالك قبل دوري أبطال إفريقيا، لكن اتحاد الكرة أصر على رفضه".

وأضاف: "كانت الأجواء مشحونة للغاية بعد أحداث مباراة السوبر، قمت بإنهاء فتنة كبيرة كانت ستحدث بين اللاعبين المتربصين لبعضهم في الأهلي والزمالك، وطلبت من وزير الشباب والرياضة عقد جلسة معهم من أجل تهدئة الأمور".

Advertisements

وتابع: "لا أعرف سبب هذه الحرب عبر وسائل الإعلام من عماد متعب وأحمد شوبير وطه إسماعيل، الأهلي انسحب 5 مرات من قبل أمام الزمالك، إنها مجرد مباراة في الدوري، وتم تأجيل انطلاق اللقاء لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأكمل: "أنتم من أسئتوا للنادي الأهلي وجعلتوه أضحوكة مصر اليوم، كان من المفترض أن يقوم عمرو الجناياني رئيس اتحاد الكرة بتأجيل المباراة بعد هطول الأمطار بغزارة، خاصةً أن عمرو الجنايني ألغى 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية".

وواصل: "لم يتمكن الفريق من الوصول إلى استاد القاهرة، لم أهرب (مكنش فيلم)، وكنت أفضل خوض اللقاء لأن معنويات الزمالك مرتفعة واللاعبين الذين تعرضوا للإيقاف في الزمالك احتياطيون، عكس الأهلي الذي فقد لاعبيه الأساسيين".

وأكد: "عمرو الجنايني قال أنه أول شخص يقوم بمعاقبة مرتضى منصور، وأنا سأكون أول شخص يقوم بسجنك، سأترك له اللوائح، إنه يتعامل مع أحد أفضل المحامين في الوطن العربي، لست تلميذًا، كل خطوة أقوم بها موثقة بالصوت والصورة".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "حافلة الأهلي سارت عكس الاتجاه، محمود الخطيب (رئيس الأهلي) لا يحرص على سلامة لاعبيه ليس لي أي دخل، أنا أخشى على سلامة لاعبي الزمالك، وتم أيضا تأجيل الدراسة، هل تريدون محاربة الله والبشر؟".