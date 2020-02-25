ملف الإثنين.. الحكم يعلن فوز الأهلي بالقمة..وليفربول يحقق انتصارا مثيرا على وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 24 فبراير العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

مدير الإعلام بالزمالك عن مباراة القمة: "نيّتنا كانت طيبة.. واللاعبون ما اتغدّوش"

قال محمد الراعي، مدير الإعلام بنادي الزمالك، إن الزمالك اتخذ كل الإجراءات القانونية لرفض احتساب نتيجة مباراة القمة للنادي الأهلي.

عبد الحفيظ: لا تعليق على أحداث القمة.. ومشاركة رمضان أمام صنداونز في يد فايلر

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، أصدر قرار بمنع أي لاعي أو إداري أو فرد من الجهاز الفني من الحديث عن مباراة القمة الأخيرة.

بعد هدية الزمالك.. فايلر يهدد رقم أسطورة الأهلي

حصد النادي الأهلي النقطة رقم 48 في مسيرته بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز على الزمالك لانسحاب الأخير وعدم حضوره استاد القاهرة.

خصم 9 نقاط أم 6 نقاط ؟.. الخليج 365 يوضح عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

تضاربت الأنباء بشأن العقوبة الموقعة على نادي الزمالك بعد انسحابه من مباراته أمام الأهلي التي كان من المقرر أن تقام في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

4 انتصارات تفصلهم عن اللقب.. ليفربول يحقق انتصارا مثيرا على وست هام

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حقق نادي ليفربول فوزًا مثيرًا على حساب وست هام يونايتد بنتيجة (3-2) على ملعب آنفيلد، في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أول تعليق من اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة القمة

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسفه لما شهدته مباراة القمة الأخيرة، والتي انتهت بعدم حضور فريق الزمالك لمواجهة الأهلي.

الأهلي: على كل مسئول مراجعة نفسه قبل التحدث

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تلتزم باللوائح والقوانين ولذلك اتجه الفريق إلى استاد القاهرة لخوض القمة في الموعد المحدد.

"أوقفت فتنة كبيرة ومفيش خصم نقاط".. مرتضى يوجه رسالة لجماهير الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن تخلف فريقه عن الحضور إلى ستاد القاهرة أوقف فتنة، مشددًا على أن اتحاد الكرة لن يستطيع خصم نقاط.

رسميا.. الحكم يعلن فوز الأهلي بالقمة

أعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا فوز النادي الأهلي مباراة القمة ضد الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد عدم وصول الأبيض إلى استاد القاهرة.

فيروس "كورونا" لا يهدد أولمبياد طوكيو 2020

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ما زالت لا ترى أي مخاطر تهدد دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) جراء تفشي فيروس كورونا في أنحاء عدة بالعالم.