بالفيديو.. القمة تبدأ وتنتهي في غياب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
انتهت مباراة القمة بوجود طرف واحد من الفريقين، بعدما غاب الزمالك وظهر الأهلي في ملعب القاهرة، لخوض لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.
وأعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا فوز النادي الأهلي بمباراة القمة ضد الزمالك، بعدما تأجلت المباراة 60 دقيقة انتظاراً لوصول فريق الزمالك إلى استاد القاهرة، لكن الفريق الأبيض لم يصل لينتظر الحكم أكثر من 20 دقيقة قبل إعلان فوز الأهلي باللقاء.
مع صافرة حكم المباراة معلنا بداية اللقاء، دخل اللاعبون لأرضية ستاد القاهرة وكل لاعب تمركز في مكانه في انتظار ظهور الفريق المنافس الذي لم يأتي.
حكم المباراة احتفظ بالكرة وبعدها بدأ لاعبو الأهلي الانخراط في عملية جري حول الملعب، في انتظار الوقت المحدد لانتظار الفريق المنافس.
ومكث الحكم الليتواني الذي يدير المباراة تحكيميًا في ملعب المباراة لعدة دقائق امتدت لـ 20 دقيقة ليعلن بعدها نهاية المباراة في غياب الزمالك.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 48 نقطة محققاً الانتصار رقم 16 على التوالي من أصل 16 مباراة خاض منها الأحمر 15 لقاء وفاز بالأخير بانسحاب الخصم.
وتجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الثالث خلف المقاولون العرب الذي لعب مباراة واحدة أكثر من الأبيض ويتقدم بفارق نقطة وحيدة.
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