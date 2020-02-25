نادى فاقوس يؤدى تمرينا قويا إستعدادا لعرب الرمل

أدى نادى فاقوس تمرينا قويا اليوم الإثنين على ملعب الديدامون، تحت قيادة المدير الفنى محسن الشبراوى، وذلك إستعدادا للمباراة المقبلة أمام عرب الرمل.

شارك اللاعبين فى المران بمعنويات عالية بعد الأداء الرائع ،والفوز على شباب ديرب برباعية ،وتعاهد اللاعبين على مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز فى المباراة

القادمة، وعقب المران أحتفل اللاعبين بعيد ميلاد المدير الفنى للفريق محسن الشبراوى من داخل أرض الملعب.

يذكر أن فاقوس يلعب فى دورى القسم الثالث بالمجموعة العاشرة والتى يتصدرها فريق سرس الليان