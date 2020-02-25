حسام الزناتي يسلم اتحاد الكرة تقرير المسابقات عن أحداث قمة الأهلي والزمالك

يسلم حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تقرير لجنة المسابقات عن أحداث قمة الدوري بين الأهلي والزمالك لاتحاد الكرة غدا. الكرة غدا. وأكد مصدر باتحاد الكرة أن الزناتي سيرصد خط سير حافلة الزمالك، مشيرا إلى أنها عادت من رمسيس إلى مقر النادي في ٢٠ دقيقة، بما يعني أنه لم يكن هناك عائقا أمام الحافلة للوصول إلى ستاد القاهرة.

مشيرا إلى أنها عادت من رمسيس إلى مقر النادي في ٢٠ دقيقة، بما يعني أنه لم يكن هناك عائقا أمام الحافلة للوصول إلى ستاد القاهرة.

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