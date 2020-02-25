محمد صلاح يحرز هدف تعادل ليفربول أمام وست هام

تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول أمام وست هام، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب آنفيلد، فيإطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدف بعد هجمة منظمة لليفربول، وصلت إلىروبرتسون في الجبهة اليسرى الذي أرسل تمرير أرضية داخل منطقة الجزاء، لتجد محمد صلاح في إنتظارها، ليسدد أرضية تخادع حارس وست هام وتسكن الشباك في الدقيقة 68، لتصبح النتيجة 2/2.
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