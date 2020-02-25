مرتضى منصور: “سأعتزل المحاماة وأغادر البلد لو تم خصم نقطة من الزمالك”

خرج رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” مُهاجمًا كعادته، ووقف لاتحاد كرة القدم المصري بالمرصاد، مؤكدًا أنه لن يتم خصم ولو نقطة واحدة من القلعة البيضاء، رغم الانسحاب من القمة.

وفشلت حافلة الزمالك في الوصول إلى ستاد القاهرة، لخوض مباراة الديربي ضد الأهلي، ليتم اعتبار الزمالك خاسرًا، وستطبق عليه اللائحة بخصم ست نقاط من رصيده.

ورفض مرتضى منصور تلك العقوبة، حيث قال مرتضى منصور عبر قناة “صدى البلد” اليوم الإثنين: “لن تُخصم نقطة من الزمالك لأن فريقي كان متجه بالفعل إلى الملعب”.

Advertisements

وواصل “إن خُصم أي نقطة منا سأعتزل المحاماة ومجلس النواب، وأغادر مصر، وألجأ للمحكمة الرياضية الدولية وأقول لهم ماذا يريد عمرو الجنايني منا؟”.

وأضاف “حافظت على لاعبي الفريقين قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا وحافظت عليهم من الفتنة بعد ما حدث في نهاية لقاء السوبر”.

يذكر أن مرتضى منصور معاقب من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري بالإيقاف ثلاث مباريات، نتيجة تصريحاته في حق أعضاء اللجنة الخماسية، التي تدير كرة القدم في مصر.