ليفربول “يدهس” وست هام ويصبح على بعد 4 انتصارات من لقب البريميرليج

انتصر نادي ليفربول في مباراته 18 على التوالي، أمام ضيفه فريق وست هام، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وحقق الريدز الفوز السادس والعشرين، هذا الموسم في الدوري الممتاز، ليصبح على بعد خطوات قليلة من إعلان نفسه بطلاً للبريميرليج، حيث بات يحتاج إلى 4 انتصارات أخرى للحسم.

وكان ليفربول متأخرًا بعد مرور ساعة من اللعب، إلا أنه تمكن من تسجيل هدفين في آخر نصف ساعة، وظفر بالنقاط الثلاث، التي رفعت رصيده على القمة إلى 79 نقطة.

افتتح التسجيل في المباراة، النجم الهولندي “جورجينيو فينالدوم”، من رأسية بعد مرور ثمانية دقائق فقط، ذكرت جماهير الأنفيلد بهدفه الجميل في شباك برشلونة بمباراة الريمونتادا.

Advertisements

ثم عدّل النتيجة بعدها بثلاث دقائق، مدافع وست هام “عيسى ديوب” من رأسية مماثلة.

شاهد أهداف ليفربول

واستطاع مهاجم المطارق “فورلان” مع حلول الدقيقة 54 تسجيل ثاني أهداف فريقه، بعد هفوة في المراقبة من دفاع الريدز.

وجاء الدور على النجم المصري “محمد صلاح” في الدقيقة 67، من أجل تعديل النتيجة، بهدف من تصويبة زاحفة باعت بها فابيانسكي.

وتكفل أفضل لاعب في أفريقيا “ساديو ماني” من منح ليفربول النقاط الثلاث، قبل ربع ساعة من النهاية، مستغلاً صناعة الظهير الأيمن “أليكسندر أرنولد” الذي صنع الهدف الأول والثالث.