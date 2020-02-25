شاهد هدف صلاح مع ليفربول في شباك وست هام

سجل النجم المصري “محمد صلاح” هدفه رقم 69 بقميص نادي ليفربول، خلال مباراة سهرة الاثنين ضد فريق وست هام، لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وعادل الفرعون بهذا الهدف السجل الذهبي للمهاجم الأوروجوياني “لويس سواريز” رفقة الريدز، حيث بات في رصيده نفس عدد أهداف سواريز، وأصبح رابع أفضل هدّاف عبر تاريخ ليفربول.

ورفع صاحب الـ27 عامًا بهذا الهدف عدّاده التهديفي هذا الموسم في الدوري إلى 15 هدفًا، وصعد إلى المركز الرابع، متساويًا مع هدّاف ساوثامبتون “دانيل إنجز”

وعدّل النجم المصري بهدفه النتيجة في المباراة، بعدما كان ليفربول متأخرًا بهدفين مقابل هدف، مع حلول الدقيقة 68، من تصويبة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.